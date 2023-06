Publication de l’extrait du procès-verbal suite à l’Assemblée Générale du 30 mai 2022



EXTRAIT

Nous vous indiquons que la Société Stellium Courtage a tenu une Assemblée Générale modifiant ses statuts en date du 30 mai 2023.

SIXIEME RESOLUTION

L’Assemblée générale décide de procéder à la modification de l’article 1 relatif à la forme de la société afin de mettre à jour le statuts.

L’article 1 est ainsi rédigé comme suit :

« Article 1 : Forme

La société (la « Société ») est une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur et en particulier par les articles L.227-1 et suivants du Code de commerce, ainsi que par les présents statuts (les « Statuts »).

La Société comportera indifféremment un ou plusieurs Associés.

Lorsque la Société ne comporte qu’un seul Associé, celui-ci est dénommé « Associé unique ».

L’Associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux Associés, le terme « collectivité des Associés » ou « Associés » désignant indifféremment l’Associé unique ou les Associés. »

Cette résolution est

SEPTIEME RESOLUTION

L’Assemblée générale décide de procéder à la modification de l’article 2 relatif à l’objet social, suite à la suppression de l’activité d’intermédiaire en financement.

L’article 2 sera ainsi rédigé comme suit :

« Article 2 : Objet

La société a pour objet, tant en FRANCE qu’à l’étranger :

– l’exercice de l’activité de Courtage d’assurance.

et d’une façon générale, toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement ou pouvant être utiles à cet objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

La société peut prendre toutes participations et tous intérêts dans toutes sociétés et entreprises dont l’activité serait de nature à faciliter la réalisation de son objet social.

Elle peut agir directement ou indirectement, soit seule, soit en association, participation, groupement de société, avec toutes autres personnes ou sociétés et réaliser sous quelque forme que ce soit les opérations entrant dans son objet. »

Cette résolution est