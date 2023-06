Publication de l’extrait du procès-verbal suite à l’Assemblée Générale du 30 mai 2022

EXTRAIT

SIXIEME RESOLUTION

L’Assemblée générale décide de procéder à la modification de l’article 1 des statuts relatif à la forme de la société afin de mettre à jour le nom de la société.

L’article 1 est ainsi rédigé comme suit :

« Article 1 : Forme

La société « STELLIUM IMMOBILIER » a été transformée par décision d’une assemblée générale extraordinaire du 1er février 2002, en société par actions simplifiée »

Cette résolution est

SEPTIEME RESOLUTION

L’Assemblée générale décide de procéder à la modification de l’article 2 des statuts relatif à l’objet social de la société afin d’y intégrer l’activité d’intermédiaire en assurance à titre accessoire, l’activité liée à la réalisation d’études de marché dans le domaine de l’immobilier ainsi que l’activité de maîtrise d’ouvrage déléguée.

L’article 2 est ainsi rédigé comme suit :

« Article 2 : Objet

La société a pour objet, tant en FRANCE qu’à l’étranger :

• l’étude et la réalisation de transactions sur biens immobiliers et la commercialisation de biens immobiliers,

• l’achat, la vente, la commercialisation de tous aménagements, équipements, systèmes, produits et accessoires se rapportant aux domaines de l’immobilier, de l’habitat, de la production et des économies d’énergie,

• l’exécution de toutes prestations de nature comptable, financière, technique et de gestion dans le respect des règlementations en vigueur,

• l’achat, la vente de tous biens meubles et immeubles dans le cadre de l’activité de marchand de biens, promoteur, constructeur,

• la prise de participation dans toutes entreprises et société à objet commercial, industriel, agricole et immobilier,

• L’activité d’intermédiaire en assurance à titre accessoire,

• La réalisation d’études de marché dans le domaine de l’immobilier.

• La mission de maitrise d’ouvrage déléguée dans le cadre de la gestion et du suivi de travaux sur existant.

et d’une façon générale, toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement ou pouvant être utiles à cet objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

La société peut prendre toutes participations et tous intérêts dans toutes sociétés et entreprises dont l’activité serait de nature à faciliter la réalisation de son objet social.

Elle peut agir directement ou indirectement, soit seule, soit en association, participation, groupement de société, avec toutes autres personnes ou sociétés et réaliser sous quelque forme que ce soit les opérations entrant dans son objet. »

Cette résolution est