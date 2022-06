SAS au capital de 950.000 €

Siège social : 11 avenue Parmentier

31200 TOULOUSE

RCS Toulouse 538 449 612

Publication des comptes suite à l’Assemblée générale

d’arrêté des comptes du 31 mai 2022







RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

COMPTES ANNUELS - EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

À l’Actionnaire Unique de la Société Stellium Invest,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l’actionnaire unique, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la société Stellium Invest relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Toulouse, le 20 mai 2022

Le Commissaire aux comptes

ERNST & YOUNG et Autres

Jean-Baptiste BOUHIER