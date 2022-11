SUN IMMOBILIER

Société à Responsabilité Limitée (Société à associé unique)

Au Capital de 10 000 Euros

Siège Social : 95 Avenue de Fronton

31140 SAINT ALBAN

800 162 596 RCS TOULOUSE

Sur décision de l’associé unique du 02 novembre 2022, Madame Anaïs COLLET, agissant en qualité de gérante, associée unique, a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 02 novembre 2022, et sa mise en liquidation amiable ; de fixer le siège de la liquidation à l’adresse du siège social actuel ; la nomination comme Liquidateur de Madame Anaïs COLLET, demeurant

1 rue Guillaume Teulié à Fenouillet (31150), avec les pouvoirs les plus étendus pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Pour avis, le Liquidateur.