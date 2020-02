La région Occitanie, en partenariat avec Pôle Emploi et les missions locales, organise les salons Taf, pour Travail, avenir, formation. Leur but est de permettre à chaque visiteur de pouvoir accéder à toutes les informations sur les aides à la formation prodiguées par le conseil régional, mais aussi de découvrir des offres de formations et de trouver un emploi en rencontrant directement les entreprises qui recrutent.

Les salons Taf se dérouleront partout en région Occitanie. Ainsi, ils seront :

les 4 et 5 mars 2020 à Montpellier, Hérault (34)

le 4 mars 2020 à Albi, Tarn (81)

les 11 et 12 mars 2020 à Toulouse, Haute-Garonne (31)

le 11 mars 2020 à Carcassonne, Aude (11)

le 25 mars 2020 à Auch, Gers (32)

les 24 et 25 mars 2020 à Nîmes, Gard (30)

le 26 mars 2020 à Mende, Lozère (48)

le 1er avril 2020 à Rodez, Aveyron (12)

le 1er avril 2020 à Tarbes, Hautes-Pyrénées (65)

le 2 avril 2020 à Pamiers, Ariège (09)

le 30 avril 2020 à Saint-Gaudens - Orientation, Haute-Garonne (31)

le 14 mai 2020 à Figeac - Industrie, Lot (46)



Plus d’infos sur le site de la région, rubrique TAFF