Spécial Podcat - Luc Julia dans Les Causeries Data

L’IA est une formidable prouesse technologique. Pour autant, « ce n’est pas parce que l’on peut faire de l’IA que l’on doit en faire ». Au-delà du buzz médiatique autour de ChatGPT et de l’utilisation de ce type d’IA générative, comment mesurer l’impact éthique, juridique, sociétal de l’intelligence artificielle ? Comment mettre en place des systèmes d’IA responsables ? Comment en rationnaliser le coût énergétique ?

Entretien entre Luc Julia, directeur scientifique de Renault et l’un des pères de l’assistant vocal Siri, et France Charruyer, présidente de Data Ring et fondatrice du cabinet Altij Avocats, dans cet épisode des Causeries Data.