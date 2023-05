Aux termes d’un acte sous seings privés en date à TOULOUSE du 23 mai 2023,

il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :

– Forme : Société par actions simplifiée

– Dénomination : T-E INCORPORATION

– Siège : 14 Ter, chemin de Fondeyre - 31200 TOULOUSE

– Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE

– Capital : 250 000 euros

– Objet : La prise de participations, par tous moyens, dans toute société ou entreprise française ou étrangère ainsi que la gestion, l’administration, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Toutes prestations de services administratifs, financiers, comptables, de ressources humaines, techniques, informatiques, commerciaux, dont l’assistance et l’animation auprès de toutes sociétés, filiales, participation ou autres. Le management, le conseil et l’assistance en matière de gestion, de stratégie et de développement d’entreprises.

– Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux décisions collectives sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective. Chaque associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente d’actions.

– Agrément : Toutes les cessions à un tiers sont soumises à l’agrément de la collectivité des associés.

– Président : Monsieur Okba BRAHIMI, demeurant à BRON (69500) 344, route de Genas