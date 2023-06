AVIS DE CONSTITUTION

Acte reçu par Maître Clara GARRISI, Notaire à Toulouse, 141bis rue du Faubourg Bonnefoy, contenant adoption de statuts de SCI, signé le 23 mai 2023, enregistré au SDE de Toulouse, le 31/05/2023, dossier 2023 00014950, référence 3104P61 2023 N 01717, dont les caractéristiques sont les suivantes :

– Forme : Société civile immobilière

– Dénomination : TAL

– Siège social : AUCAMVILLE (31140), 24 rue Pierre et Marie Curie.

– Durée : 99 ans ;

– Objet : La société a pour objet : L’acquisition, y compris en usufruit ou en nue-propriété ou en jouissance, en direct ou par crédit-bail, la restauration, l’administration, la construction, l’affectation en copropriété s’il y a lieu, la mise en valeur de toute manière même par l’édification de toutes augmentations et constructions nouvelles, la détention, la gestion, la prise à bail, la conservation et l’exploitation par bail ou autrement, la mise à disposition gratuite, permanente ou ponctuelle, à ses associés, de tout ou partie de tous immeubles, parties d’immeubles ou leurs accessoires, bâtis ou non bâtis, de tous biens et droits représentatifs de tels immeubles ;

L’acquisition, la détention, la gestion, la vente, pour son propre compte, de tous instruments financiers, droits sociaux et valeurs mobilières, y compris en usufruit ou en nue-propriété ou en jouissance ;

Et généralement toutes opérations mobilières, immobilières ou financières pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet, sans que ces opérations puissent être considérées comme un acte de commerce et ne portent en conséquence atteinte au caractère civil de la société.

– Capital social : 10 000 EUROS ;

– Gérance : Madame Amandine VIVES ;

– La société sera immatriculée auprès du greffe du Tribunal de commerce de Toulouse.

Pour avis, Le notaire.