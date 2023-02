Aux termes d’un acte sous seing privé établi à TOULOUSE en date du 31/01/2023,

il a été constitué une société par actions simplifiée présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : TALENT DEVELOPMENT

SIEGE SOCIAL : 13 Port Saint Etienne 31000 TOULOUSE

OBJET : Toute activité de service, conseil, coaching et accompagnement des entreprises, dans le domaine du recrutement, du placement, du management des ressources humaines ou tous autres services et conseils nécessaires dans le cadre de la croissance ou de la restructuration des entreprises.

DUREE : 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

CAPITAL : 10 000 euros

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE : Tout associé peut participer aux assemblées sur justification de son identité et de l’inscription des titres au nom de l’associé, au jour de l’assemblée, dans les comptes de titres tenus par la société.

Chaque membre de l’assemblée a autant de voix qu’il possède ou représente d’actions.

AGREMENT : L’agrément pour les cessions d’actions à des tiers par un associé est donné par le Président.

PRESIDENT : Madame Alexia CESCOUSSE, demeurant 26 rue Jean-Baptiste Lapègue 40990 SAINT PAUL LES DAX

IMMATRICULATION : Au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE.

Pour avis, la présidente