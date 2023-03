AVIS DE PUBLICITE

Aux termes d’un procès-verbal

en date du 22/12/2022,

l’assemblée générale extraordinaire de la Société TAM

Société à responsabilité limitée d’Architecture, au capital de 5.000 €,

ayant son siège social 21 Rue de Rémusat 31000 TOULOUSE,

immatriculée au RCS TOULOUSE 903 289 999

a décidé, sous condition de l’absence d’oppositions émanant des créanciers sociaux, ou, en cas d’oppositions, du rejet de celles-ci par le Tribunal de commerce, une réduction de capital non motivée par des pertes d’un montant de 2.500 € pour le ramener de 5.000 € à 2.500 € (deux mille cinq cent euros), par rachat par la société TAM et annulation de 250 parts sociales numérotées de 1 à 250 inclus. Le dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de TOULOUSE ouvrant le délai d’opposition des créanciers a été effectué le 28/12/2022. Suivant décision de la gérance en date du 04/02/2023, il a été constaté l’absence d’oppositions émanant des créanciers sociaux à la date du 31/01/2023 suivant certificat délivré le 01/02/2023 par le Greffe du Tribunal de Commerce de TOULOUSE et le rachat définitif des parts et leur annulation et la réalisation définitive de la réduction du capital social désormais fixé à 5.000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en conséquence.

Pour avis. La Gérance.