TATA LA PIZZA

SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 1 pl de La Charte des Libertés Communales

31300 TOULOUSE

907 857 114 RCS de Toulouse

L’AG Mixte du 12/05/2023 a décidé de :

– Nommer Président MM GROUPE, EURL au capital de 5000 €, ayant son siège social

9 rue des Charmes 31700 BEAUZELLE, 922 502 612 RCS de Toulouse, en remplacement de M. MABILLE Martin

– Modifier l’objet qui devient :

La Société a pour objet directement ou indirectement, tant en France qu’à l’étranger :

La vente de produits bruts et transformés de restauration de type rapide

Tout type de restauration traditionnelle et rapide

La préparation de plats cuisinés

La vente sur place, à emporter, en livraison à domicile

La vente de boissons chaudes, bières, jus, eau, sodas.

L’activité d’épicerie italienne et autres dérivés avec vente de produits d’épicerie et de produits transformés. L’exploitation d’un fonds de commerce de restauration et d’épicerie et, plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, mobilières et immobilières, apports en société, souscriptions, achats de titres, parts ou intérêts, constitution de sociétés et, éventuellement, toutes autres opérations commerciales ou industrielles se rapportant directement ou indirectement à l’un des objets ci-dessus ou susceptibles d’en favoriser la réalisation.

– Transférer le siège social 10 Place de la Charte des Libertés Communales

31300 TOULOUSE, le 12/05/2023

Mention au RCS de Toulouse