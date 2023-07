Aux termes d’un acte en date du 31/07/2023, il a été constitué une SAS ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : TAWKIE

Capital : 2 000 €

Siège : 226 CHEMIN DE CINCLET 31160 SOUEICH.

Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de TOULOUSE.

Objet social : La Société a pour objet directement ou indirectement, tant en France qu’à l’étranger :

La programmation informatique, en ce compris la spécification, la conception, le développement, la programmation, l’intégration, le test, la maintenance, l’exploitation et la commercialisation de programmes informatiques.

Et, plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, mobilières et immobilières, apports en société, souscriptions, achats de titres, parts ou intérêts, constitution de sociétés et, éventuellement, toutes autres opérations commerciales ou industrielles se rapportant directement ou indirectement à l’un des objets ci-dessus ou susceptibles d’en favoriser la réalisation.

Le montant des apports en numéraire s’élève à 2 000,00 €.

Chaque action donne droit à une voix.

Les actions sont librement cessibles entre associés, conjoints, ascendants et descendants uniquement.

Président : Monsieur Paul Johansen ALNET, demeurant 19 RUE DES COURLIS 29280 PLOUZANE

Directeur général : Monsieur Alexandre, Jean, Florentin, Julien GOIRAND, demeurant 226 CHEMIN DE CINCLET 31160 SOUEICH