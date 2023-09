M.S.B Formalités

95 avenue du Bord des Eaux

62110 HENIN BEAUMONT

Par acte authentique reçu par Maître MAILHAT Nicolas, notaire à RIEUX, en date du 27/07/2023, il a été constitué une SAS dénommée : TERRE DE DUMAINE

Siège social : 8-10, 12 Impasse du Ramier des Catalans 31500 TOULOUSE

Capital : 1.000,00 €

Objet : Acquérir et gérer des biens mobiliers et immobiliers, prise de participation, direction, animation et contrôle d’activités, notamment gestion financière.

Président : Monsieur Jean-Marc ARNAUD-DEROMEDI, demeurant 34 Marlene Avenue 556663 SINGAPOUR, SINGAPOUR.

Directeur général : Monsieur Jérôme BARRIERE, demeurant 56 Chemin du Carrelot 31100 TOULOUSE.

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de TOULOUSE.