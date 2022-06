Société civile

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature privée en date à SAUBENS du 07/06/2022, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile

Dénomination sociale : THETIS

Siège social : 74, Chemin du Port, 31600 SAUBENS

Objet social : La souscription, la prise de participation majoritaire ou minoritaire, le financement et l’intérêt financier, sous quelque forme que ce soit et de manière directe ou indirecte, dans toute société à caractère industriel ou commercial, société holding, société en participation, société de capital risques, fonds commun de placement à risques, et dans tout consortium ou groupement d’entreprises, français ou étranger, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, de même que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ses participations et prises d’intérêts ;

Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés

Capital social : 499 200 euros, constitué à concurrence de 499 200,00 euros au moyen de l’apport de 390 actions de la société ENERJIA, SAS au capital de 49 450 euros, dont le siège social est situé 55, Voie l’Occitane, Bâtiment Actys 1, 31670 LABEGE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 501 821 748

Gérance : Monsieur Jérôme BOUILLON, né le 28/10/1970 à LOUVIERS, demeurant 74, Chemin du Port 31600 SAUBENS

Clauses relatives aux cessions de parts : agrément requis dans tous les cas, agrément des associés représentant au moins les deux tiers des parts sociales

Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE.

