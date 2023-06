Réduction de capital

Dénomination sociale : TRANSPORT CAUSSE

Forme juridique : SARL.

Siège social : 4, Impasse des Horticulteurs

31200 Toulouse.

Capital social : 8 000 Euros.

N° de siren : 402 230 676 RCS Toulouse.

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 25 avril 2023, il a été décidé de réduire le capital de 2240 euros pour le porter à 5760 € par voie de rachat de parts sociales à la date du 25/04/2023.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au registre du commerce et des sociétés de Toulouse

Pour avis et mention.