Tarn. Saint-Sulpice accélère sur sa transition énergétique

La ville de Saint-Sulpice-la-Pointe, dans le Tarn, accélère sur la transition énergétique du parc d’éclairage public. Elle est accompagnée pour cela par la Banque des Territoires et par Territoire d’énergie du Tarn, l’acteur public de l’énergie dans le département. La commune bénéficiera notamment du programme Intracing de la Banque des Territoires. Un dispositif « qui accompagne financièrement les collectivités dans la réalisation de travaux de rénovation énergétique ». Dans le département, une enveloppe de 1,8 million d’euros est consacrée à ce dispositif.

L’ambition de Saint-Sulpice-la-Pointe est de passer aux LED pour les 1300 points lumineux de la commune, ce qui représente un budget d’un million d’euros. Une telle transition permettrait « une réduction de 60 % de la consommation électrique », selon la collectivité. Les travaux débuteront au premier trimestre 2023. Saint-Sulpice-la-Pointe est située à équidistance d’Albi et Toulouse et à la confluence des rivières Tarn et Agout. Elle compte 9600 habitants.