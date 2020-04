Confinement. La start-up Inbenta propose l’application de télétravail #restezchezvous

Inbenta tient son nom du catalan « inventa ». La jeune pousse toulousaine est une filiale du groupe fondé à Barcelone en 2005, spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée à la relation client, via le traitement automatique du langage. Cette discipline, directement inspirée du test du mathématicien Turing (lire encadré), propose des agents conversationnels, autrement appelés chatbots. « Nous sommes pionniers dans ce domaine », précise Luc Truntzler, dirigeant de la filiale française qu’il a lancée en 2012 dans la Ville rose.

De la relation client à la relation collaborateur

Déployée aujourd’hui auprès de quelque soixante-quinze clients, majoritairement dans le secteur des banques et des assurances, la solution d’assistant conversationnel en faveur de la relation client a fait ses preuves. Sa commercialisation a permis le développement de l’équipe, aujourd’hui composée de trente-deux collaborateurs, pour un chiffre d’affaires qui s’élève en 2019 à 3,6 millions d’euros.

« Nous avons commencé par développer une solution dédiée aux collaborateurs en interne », confie Luc Truntzler, dont la structure a été retenue dans le palmarès des great place to work, ces entreprises où il fait bon travailler. « Puis nous avons amélioré ce système expert jusqu’à pouvoir le proposer à nos clients, dans une symétrie des intentions : le bénéfice des solutions clients est identique à celui qu’on peut proposer aux collaborateurs ». Résultat : Ruza converse et répond à une centaine de questions sur le travail, une base de connaissances continuellement mise à jour avec l’appui d’avocats, d’experts comptables et de médecins du travail.

En attendant les robots

« C’est un marché de niche prometteur que nous ouvrons, le télétravail va devenir la norme », estime le dirigeant d’Inbenta. Pendant la période de confinement du printemps 2020, Inbenta met sa solution en accès libre pour aider à organiser le travail, pour les employeurs, les salariés et les indépendants. Nom de code : #restezchezvous. Un moyen utile pour se faire connaitre.

Autre projet en perspective, qui devrait contribuer à la notoriété d’Inbenta : l’expérimentation d’un robot humanoïde dans une agence bancaire toulousaine. La start-up avance sur tous les fronts.

Valérie Ravinet

Sur la photo : Le directeur d’Inbenta France Luc Truntzler est membre du bureau de Robotics Place, président de la commission IA et Cognition du Think Tank NXU et co-président de l’Open Factory IA du cluster des entreprises numériques régionales Digital 113 – Crédits : DR.