Toulouse. Gate22 veut populariser l’art en réalité virtuelle

Un coup de foudre. Lorsque Nataliya Velykanova, graphiste et artiste toulousaine, a chaussé un casque de réalité virtuelle pour la première fois, elle en est ressortie bouleversée : « C’était une expérience vraiment incroyable. J’étais à fond. J’en ai rêvé pendant des mois ! », confie-t-elle avec émotion. Rentrer à l’intérieur d’une œuvre, s’y déplacer, l’explorer à 360 degrés, la diplômée en Beaux-Arts et en architecture a tout de suite vu ce que l’art pouvait gagner en force au contact de la réalité virtuelle (VR). « J’en avais marre des vases grecques sagement exposés, de ces objets ou peintures inanimés. L’art, cela pouvait être aussi ce nouveau média très inventif dans lequel on peut vraiment se plonger », explique la jeune femme.

Il y a un an, Nataliya Velykanova se lance donc dans la création de Gate22, un projet pour « dépoussiérer le concept de musée » et mettre en lumière l’art et le design en réalité virtuelle. La startup est accompagnée par Le Starter, le pré-incubateur de La Mêlée. La jeune pousse réalise d’abord une étude de marché. « Je me suis rendue compte qu’il y avait un besoin de pédagogie. Tout le monde ne connaît pas la réalité virtuelle, certains en ont peur, sont méfiants. Les gens ont besoin d’être guidés dans ce monde qui leur est inconnu », constate la néo-directrice de musée.

Un musée, plusieurs mondes

Ce travail de médiation aura plusieurs dimensions : « Le musée sera présent dans plusieurs mondes. Avec nos casques qui prennent peu de place, on peut s’installer partout pour des expériences éphémères : dans des cinémas, des lieux culturels, des galeries,etc. On pourra montrer aux participants comment les casques fonctionnent. Nous serons aussi présents sur les plateformes spécialisées (Oculus, Steam, etc.) où les personnes qui ont des casques VR pourront télécharger nos expositions. On sera enfin sur le web. Ceux qui n’ont pas de casques, pourront voir nos expositions en vidéos 360°. Nous utiliserons Mozilla Hubs, une plateforme de discussion adaptée à la réalité virtuelle. Car, si la VR est une expérience solitaire, les gens aiment beaucoup en discuter après », détaille Nataliya Velykanova

Crowdfunding et SF

Depuis le 21 octobre, le musée s’est lancé dans une opération de crowdfunding sur le site Ulule afin de faire grandir son équipe et financer sa première exposition, nommée Introspexion. Celle-ci sera composée de trois œuvres immersives qui vont explorer tout ce qui se passe dans nos cerveaux quand nos esprits vagabondent. Va-t-il être question de notre sombre monde en crise ? « Ce n’est pas de l’art social. Nous aborderons l’actualité à la manière de la science-fiction. » Combien coûtera une exposition ? « Le prix sera celui d’un billet de cinéma environ, puis nous essayerons de diminuer lorsque le projet gagnera de l’argent. L’idée, c’est de faire un musée inclusif et accessible 24 heures sur 24 », résume la fondatrice de Gate22. L’art semble très loin d’avoir fini d’explorer de nouveaux territoires.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Nataliya Velykanova, la fondatrice de Gate 22 a chaussé son casque VR.Crédit : Gate 22.