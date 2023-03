Toulouse Métropole propose des ateliers sur l’économie circulaire « afin de mettre en place des synergies entre les entreprises de la métropole » pour leurs besoins « en matière d’eau, d’énergie, de services, équipement, déchets, logistique et ressources humaines, etc. ». Le prochain aura lieu le 27 mars à L’Union.

Cette initiative s’adresse à tous types d’entreprises (industrie, BTP, commerce, artisans, restaurateurs, etc.). Plus d’informations et inscriptions en ligne.

Atelier sur l’économie circulaire, le lundi 27 mars 2023, 6 bis avenue des Pyrénées, à L’Union, de 9 heures à midi.