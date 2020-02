Eustache.club, nouveau club et média destiné aux entrepreneurs de 45 ans et plus, fera étape à Toulouse le 28 février. Au programme : présentation du club et des outils (numériques) qui font gagner du temps aux futurs et nouveaux entrepreneurs, et échanges avec des porteurs de projets.

Le 28 février de 8h30 à 10h chez Ad’Missions, 9 place Alfonse Jourdain à Toulouse. Informations sur le site de l’événement.