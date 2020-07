Arpenter les petites rues pavées du centre-ville d’Albi, découvrir l’histoire de la cathédrale Sainte-Cécile et de la collégiale Saint-Salvi ou se balader dans les jardins du musée Toulouse-Lautrec… Le tout, sans bouger de chez soi ? C’est aujourd’hui possible grâce à Albicraft et à l’office du tourisme d’Albi, qui propose depuis début avril des visites virtuelles dans l’univers de Minecraft, les mardis et (...)