Tourisme. Au Lac de Montbel, les cabanes haut de gamme qui divisent

D’une rive à l’autre, les Cabanes de Montbel emballent ou divisent. Porté par la société de l’Oise Coucoo, ce projet d’éco-domaine qui prévoit la construction de vingt-cinq cabanes sur les rives orientales du lac ariégeois pourrait voir le jour au printemps 2022.

A cheval sur les départements de l’Ariège et de l’Aude, ce lac artificiel a été mis en eau en 1985 pour répondre à des besoins d’irrigation. D’une superficie totale de 570 hectares, il se compose d’une retenue principale et d’une zone dite « à niveau constant » de 70 hectares, séparée par une digue. C’est dans cette partie du plan d’eau, la plus sauvage du site, que Coucoo a prévu de faire son sixième nid en France en y investissant 4 millions d’euros. La société dirigée par Gaspard de Moustier et Emmanuel de la Bédoyère est déjà implantée en Franche-Comté, dans l’Oise, le Territoire de Belfort et dans le Vaucluse à travers cinq éco-villages qui mêlent cabanes perchées, flottantes ou sur pilotis.

A Montbel, son projet s’articule autour de cabanes sur berges équipées de spa, de deux bâtiments de 500 et 150 m², d’une piscine de 180 m², d’une passerelle sur pilotis traversant le lac et de pontons pour la batellerie. Il doit se traduire par la création de quinze à vingt emplois dont quatre permanents.

Réserves de l’autorité environnementale

Retenu en décembre 2019 à l’issue d’un appels à projet lancé par l’Institution interdépartementale pour l’aménagement du barrage de Montbel (IIABM), propriétaire et gestionnaire du site, le dossier Coucoo a le soutien de la communauté de communes du Pays de Mirepoix et du village de Montbel. Celui-ci a procédé à une révision allégée de son plan local d’urbanisme pour permettre l’aménagement du village touristique. « Un projet écologique, porteur d’emplois et de richesses », selon le maire de Montbel Pierre Terpant. Cette modification du PLU a entraîné la saisine de la Mission régionale d’autorité environnementale de la région Occitanie.

Dans deux avis consultatifs rendus en mai et septembre 2020, la MRAE a pointé « des insuffisances » dans le dossier quant à la protection d’« un site qui accueille aujourd’hui de nombreuses espèces et habitats tant faunistiques que floristiques, dont certains à enjeux très fort ». L’autorité a également recommandé « un évitement strict » de tout aménagement notamment dans des zones humides, non mentionnées dans le dossier et préconisé une étude d’impact.

« Impact nul à négligeable »

Demandée par la préfecture de l’Ariège en juin 2020, cette étude d’impact a fait l’objet d’un « recours gracieux » par la société Coucoo qui a obtenu auprès de la Dreal d’en être dispensée. Les services de l’État ont en effet estimé que l’évaluation environnementale fournie par le bureau d’études en écologie Nymphalis, mandaté par la communauté de communes et les porteurs de projets, était suffisante. « Nous avons procédé à un inventaire sur la faune et la flore sur une année et proposé des mesures d’évitement et de réduction d’impact sur les espèces patrimoniales et protégées qui permettent d’arriver un à impact résiduel nul à négligeable », confirme Nymphalis.

Pour autant, le « processus d’autorisation n’est pas à ce jour abouti », souligne la préfecture. La Dreal a en effet demandé à Coucoo des analyses plus poussées sur les phases de chantier et d’exploitation. A l’issue, elle tranchera sur la nécessité ou non pour la société de déposer une demande de dérogation espèces protégées. Coucoo doit aussi fournir pour octobre un inventaire complémentaire sur la loutre, espèce autour de laquelle se cristallisent les tensions.

Alors que Pierre Terpant, le maire de Montbel, s’étonne de la « frilosité » des services de l’État et s’agace « du refus systématique de tout projet d’investissement » chez certains de ses administrés, les opposants au projet eux, campent sur leurs positions.

Permis en cours d’instruction

« Le lac a été construit avec de l’argent public. Avec ce projet touristique, réservé à une clientèle aisée, il va servir des intérêts privés. Depuis près de quarante ans, cette partie du lac s’est renaturée. On y dénombre plus de cent espèces d’oiseaux dont quatre-vingt protégées. La meilleure façon de respecter ce site c’est de ne pas y toucher », estime Henri Delrieu de l’association de protection des rivières ariégeoises le Chabot.

Le collectif de riverains À pas de loutre s’inquiète aussi de voir « cette zone de naturalité se dégrader et devenir une petite autoroute ». « Au prix de la nuit, on sera sur du très court séjour, il y aura beaucoup de passage, des accès pompiers vont nécessiter des coupes dans la végétation, les gens viendront regarder les cabanes. C’est tout sauf un projet éco-responsable », affirment des membres du collectif.

Pour l’heure, les Cabanes de Montbel restent sur plans. La société Coucoo qui, a déposé en mars ses demandes de permis de construire, espère une réponse pour l’automne.

Johanna Decorse

Sur les photos : Le projet des Cabanes de Montbel porté par la société Coucoo est envisagé dans la partie du lac à niveau constant. Crédit Office de tourisme de Mirepoix.

Le projet d’éco-domaine prévoit la construction de vingt-cinq cabanes. Crédit Coucoo.