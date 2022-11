L’agence de développement économique régionale Ad’Occ organise la cinquième édition de Transfo Digitale Day, le 8 décembre prochain. Un événement construit en collaboration avec Digital 113, le cluster des acteurs de la filière du numérique en Occitanie, en partenariat avec les pôles de compétitivité Eurobiomed, Aerospace Valley, Mecanic Vallée, Agri Sud-Ouest Innovation ainsi que Fédéo, la Fédération du e-commerce en Occitanie.

La digitalistion de quatre filières seront à l’honneur (santé, aéronautique, agriculture et commerce). Retours d’expérience, rencontres BtoB et rendez-vous d’affaires en ligne sont au programme. Plus d’informations et inscriptions en ligne.

Le jeudi 8 décembre 2022, à partir de 9 heures, à la Cité, 55 avenue Louis Bréguet, à Toulouse. Et le 9 décembre pour les rendez-vous d’affaires en ligne.