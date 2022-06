LAUNOIS ROCA

Il a été constitué, une Société par Actions Simplifiée présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : TricoDermo

Siège : 71 rue Ernest Renan – Bâtiment 2 – Appartement F78 – 31200 TOULOUSE.

Durée : 99 ans à compter de sa date d’immatriculation au RCS.

Capital : 1.500 €, divisé en 100 actions de 15 € chacune, constitué par des apports en numéraire.

Objet social : la Société a pour objet les prestations de tatouage permanent et semi-permanent (micro-pigmentation du cuir chevelu notamment), d’achat et vente de produits en lien avec cette activité ; les prestations de formation, d’événementiel et d’actions de communication dans ce domaine.

Président : Monsieur Vincent VALADE, demeurant au 71 rue Ernest Renan – Bâtiment 2 – Appartement F78 – 31200 Toulouse.

Transmission des actions : Les actions ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des deux tiers des actions.

Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit à une voix.

La société sera immatriculée à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Garonne et au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE.