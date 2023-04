Dénomination : USELESS PRIDE RECORDS

Forme : SARL.

Capital social : 1.800 euros.

Siège social : 4, rue de Kourou 31240 L’UNION

528 400 518 RCS de Toulouse.

Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire

en date du 20 avril 2023, les associés ont décidé d’adopter comme nouvelle

dénomination sociale : USELESS PRIDE MERCH en remplacement de la dénomination sociale actuelle : USELESS PRIDE RECORDS.

L’article 3 des statuts a été modifié en conséquence.

Aux termes de la même assemblée générale en date du 20 avril 2023, les associés ont décidé de supprimer les activités suivantes de l’objet social : La création, la diffusion et la commercialisation d’outils de communication visuels et multimédia (création de sites internet, chartes graphique, moyens de communications, vidéos...) ; Vente de produits culturels, supports audios, vidéos (CD, DVD, etc....) ; Vente de produits dérivés (textiles, accessoires) au détail et en gros ; Production, édition, diffusion, promotion d’artistes ; Management d’artiste.

En parallèle, les associés ont décidé d’étendre l’objet social, à compter de la même date, aux activités suivantes : La création, le design, la confection, la production et la personnalisation de produits dérivés pour l’industrie du divertissement et de la culture (textiles, figurines, supports divers et variés).

L’article 2 des statuts a été modifié en conséquence.

Mention sera portée au RCS de TOULOUSE.