La Wild Code School, l’école toulousaine qui forme aux métiers de la tech, s’associe avec la plateforme Electronic Tales pour l’organisation d’un webinaire le jeudi 18 février 2021 à 18 h 30. L’objectif : défendre une vision inclusive de la tech (ouverture aux femmes ; LGBTQI+ ; diversité sociale, ethnique, géographique, etc.)

Dans ce talk, il sera question de la normativité dans le milieu de la tech, du mythe toxique du « super geek » et de la nécessité de créer des « coding safe spaces » - des lieux où les développeurs juniors se sentent inclus et libres de partager leurs difficultés et leurs savoirs.

Les débats seront animés par Claire Heude, traductrice, rédactrice et dessinatrice, et aujourd’hui développeuse junior à Radio France. Elle sera accompagnée d’Elisabeth Fainstein. Cette passionnée de bactéries et de fiction a poursuivi en double cursus des études de génétique et de littérature avant de redécouvrir la programmation, un domaine qui l’attirait depuis l’enfance. Elle est aujourd’hui développeuse au ministère de la Mer.

Inscription en ligne gratuite pour ce webinaire sur la tech plus inclusive, organisé par la Wild Code School le 18 février à 18 h 30.