La Cité de l’Économie et des métiers de demain de Montpellier organise le 7 avril un webinaire sur la relation entre l’économie et le vivant.

Comment faire rentrer en symbiose ces concepts que si souvent on oppose ? À l’heure où une pandémie mondiale interroge la relation entre nos modèles de développement économique actuels et les écosystèmes, comment construire de nouvelles représentations, non plus de l’homme face à la nature, mais de l’homme dans la nature ? Voilà les questions au cœur de cet événement en ligne.

À 11h30, l’écrivain et réalisateur écologiste Cyril Dion fera une présentation et parlera notamment de son nouveau film Animal. À midi, l’ingénieure et chercheuse Isabelle Delannoy développera le concept d’économie symbiotique. À 12h30, c’est au tour de Vincent Cavaroc d’intervenir et de présenter la Halle Tropisme de Montpellier, un lieu centré sur le numérique et la culture qu’il dirige depuis 2018. Enfin, à 12h45, l’artiste plasticien, témoignera de son expérience d’apiculteur urbain.

Événement gratuit, inscription en ligne. Webinaire économie et vivant, le 7 avril 2021, de 11h30 à 13 heures.