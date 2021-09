Une 15ème édition de l’Université de la e-santé de Castres-Mazamet sous le signe du déconfinement

C’est du haut de ses 15 ans que l’Université de la e-santé de Castres Mazamet Métropole prépare sa prochaine édition sous le signe du déconfinement. Espace de rencontres transdisciplinaires, des télécoms aux patients, en passant par le big data, le financement et la réglementation sans oublier les établissements et professionnels de santé… « Déconfinons la e-santé ! » se vut plus qu’un fil rouge de la programmation, mais un véritable appel à l’ensemble des acteurs pour libérer les énergies. Ce summer camp aura ainsi pour objectif d’ouvrir le débat aux acteurs et décideurs du secteur santé/social et de l’innovation technologique, afin d’échanger sur les usages des TIC dans le domaine de la santé et du bien-être.

4 différents axes thématiques

Parrainée par Cédric O, l’Université de la e-santé comptera parmi ses intervenants les grandes figures qui font l’actualité de la e-santé telles que la Déléguée ministérielle au numérique en santé auprès du Ministre des Solidarités et de la Santé Laura Létourneau ou encore le Directeur Général de la Clinique Pasteur & Collaborateur Agnès Buzyn en tant que responsable stratégique de la transformation numérique en santé, Dominique Pon, pour ne citer qu’eux. Les différents intervenants viendront se partager la parole autour de quatre différents axes thématiques : le déconfinement des territoires, pour que chacun bénéficie des expériences des autres, des GHT jusqu’à l’international ; le déconfinement des usages pour que le déploiement prenne le pas sur les expérimentations sans cesse répétées ; le déconfinement des technologies pour que l’accès aux mêmes soins soit une réalité ; le déconfinement des acteurs pour que le dialogue qu’a initié depuis 15 ans l’Université de la e-santé perdure au-delà de son camp d’été.

Le Trophée Business Model, la nouveauté de l’année

Cette Université de la e-Santé sera aussi l’occasion, le soir du 23 septembre, de remettre les Trophées de la e-santé, aux différents finalistes qui auront présenté leur projet devant le Grand Jury d’expert durant la journée. En plus des trophées par catégories (patients, établissements de santé et médico-sociaux, professionnels de santé, technologies innovantes, handicap…), quatre finalistes se verront remettre le Trophée coup de cœur du jury, le Grand Prix du Jury, le Trophée des internautes qui pourront voter en ligne après avoir assisté au pitch des finalistes en ligne, ainsi que le Trophée Business Model, une grande première pour l’événement.

Clément Seilhan

Photo : le stade du Pierre Fabre du Castres Olympique, qui abritera la remise des trophées de la e-santé en séance fermée le 23 septembre prochain. Crédits D.R.