Au sein de différentes communes du Sicoval, petits et grands bénéficieront gratuitement de la semaine de l’Alimentation durable, du 18 au 26 juin. Cet apprentissage des problématiques liées à l’alimentation s’effectuera en partenariat avec l’association Pro-portion, chargée d’éducation alimentaire et de lutte contre le gaspillage. De nombreux acteurs locaux engagés dans le développement durable participeront également aux animations autour « du bien manger et du bien consommer ». Un des objectifs de cette campagne est également le soutien de l’agriculture locale et elle s’effectue ainsi dans le cadre d’un Projet alimentaire territorial (PAT) soucieux d’encourager les circuits courts, notamment en cantine.

De nombreuses activités rythmeront cette semaine : animations, ateliers, ciné-débats, conférences et expositions seront proposés pour défendre « une alimentation saine, locale et accessible à tous ». L’événement permettra également de découvrir des marchés de producteurs, des ateliers de création et des fermes agricoles. Enfin, des restaurateurs seront conviés à un défi culinaire autour des produits locaux. Le samedi 25 juin, des ateliers sensoriels et de dégustation seront disponibles ainsi qu’un stand d’informations.

La semaine de l’Alimentation durable du Sicoval, du 18 au 26 juin. Informations supplémentaires