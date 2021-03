Le Club de la Com Occitanie propose un cycle de visioconférences pour sensibiliser les professionnels du secteur aux enjeux de la communication responsable. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) a édité un guide sur le sujet. Ses auteurs Thierry Libaert, conseiller au Comité économique et social européen, Valérie Martin, cheffe du service Mobilisation Citoyenne et Médias de l’Ademe, et Mathieu Jahnich, consultant-chercheur en communication responsable animeront ces webinaires de 45 minutes.

Le 7 avril à 8h30, ils s’adresseront aux néophytes. Au programme : présentation du guide et analyse des impacts sociétaux et environnementaux de la communication. Le 16 avril à 8h30, place à une visio pour les personnes plus familiarisées avec le sujet qui souhaitent en débattre.

Inscription gratuite sur le site du Club de la Com Occitanie.

Webinaires le mercredi 7 avril, de 8h30 à 9h15, et le vendredi 16 avril, de 8h30 à 9h15.