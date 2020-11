« Entreprenez en Occitanie », le mois de la création d’entreprises, se tiendra en ligne du 17 novembre au 17 décembre 2020, sur l’ensemble du territoire régional. Son objectif : sensibiliser, communiquer sur l’entrepreneuriat et informer les porteurs de projet.

L’événement est financé par la Région Occitanie, en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie Occitanie, la Chambre régionale des métiers et de l’artisanat Occitanie et Pôle emploi. Des webinaires auront lieu pour chacun des départements de la région.

Plus d’informations sur chaque événement et inscription en ligne.