VARTAN FRANCE

SARL au capital de 100 000 €

Siège social :

41 bis av Jean Monnet 31770 COLOMIERS

499 931 822 RCS de Toulouse

L’AG Mixte du 09/05/2023 a décidé de changer l’objet social qui devient :

La Société a pour objet directement ou indirectement, tant en France qu’à

l’étranger :

La prise en charge des représentations pour les fournisseurs de pièces

d’avions et de pièces détachées d’avions ainsi que la fourniture de prestations de

service concernant l’emploi approprié de ces pièces ;

Elle assure également pour eux le service, avant-vente, après-vente et la

maintenance ; La maintenance, la réparation et l’entretien de tous types

d’aéronefs ;

La réalisation de prestations de logistique, stockage et entreposage

de pièces d’avions ;

Le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de commandite, de souscription, d’achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d’alliance, de société en participation, de fonds d’investissement ou de prise ou de dation en location ou en gérance de tous biens ou droits autrement, y compris par le recours à tout instrument financier, en France et à l’étranger.

Et, plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, mobilières et immobilières, apports en société, souscriptions, achats de titres, parts ou intérêts, constitution de sociétés et, éventuellement, toutes autres opérations commerciales ou industrielles se rapportant directement ou indirectement à l’un des objets ci-dessus ou susceptibles d’en favoriser la réalisation.

Mention au RCS de Toulouse