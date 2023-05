VENTE DE LOGEMENTS

42 allée d’ancely - TOULOUSE (31300) REF 0112023T3C

T3 de 67 m2 au RDC . Classe énergie C et D

Charges 1 800€ /an et 1 100 €/an environ pour la taxe foncière

y compris un garage et un cellier

Prix de vente 167 000 €

46 allée d’ancely - TOULOUSE (31300) REF 0112032T1C

T1 de 29 m2 au 2ème étage - Classe énergie E ET F

charges 750 €/an et 650 € environ pour la taxe foncière

y compris un cellier et un séchoir

prix de vente : 82 000 €

2 impasse Marie Curie - TOULOUSE (31200) REF 0574011T4C

T4 de 78 m2e au 1er ét. - Classe énergie B et A

Charges 1300€ /an et 1100 € environ pour la taxe foncière

prix de vente : 215 000 €

les visites ainsi que la remise des offres d’achat se feront uniquement

sur rendez vous

Délais de réponse : 1 mois à partir de la date de parution

Appelez notre service commercial 05 17 177 187 code VENTE HLM

ou par mail :ventehlm@groupedeschalets.com