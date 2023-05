VISIO DEVELOPPEMENT

SAS au capital de 30 000 €

Siège social :

BATIMENT A CS 57130 5 ESP COMPANS CAFFARELLI 31000 Toulouse

821 472 115 RCS de Toulouse

L’AGE du 26/04/2023 a décidé de modifier l’objet social qui devient :

– La Société a pour objet, en France et à l’étranger :

Achat, vente à l’import et l’export, représentation et installation/pose de tous produits relatifs aux économies d’énergie de tous équipements destinés à la production, la distribution, l’achat et la revente de toutes énergies dont la source est renouvelable.

Conception, conseils et développement de logiciels informatiques et bureautique, objets connectés ainsi que toutes prestations de maintenance y afférentes.

Promotion et recherche liées aux dites activités et activités connexes.

Ingénierie et conseils dans la conception de processus de systèmes de chauffage et de climatisation, de structure de bâtiment, de domotique, de travaux électriques, d’énergie renouvelable, sanitaire, plomberie et en général tous travaux de gros œuvre et de second œuvre.

Gestion de projets de constructions, mise en œuvre, contrôle et analyse des systèmes de chauffage, climatisations et structures permettant les économies d’énergies.

Conseil en sourcing, recherche et localisation de fournisseurs,

Apporteur d’affaires

La Société pourra également s’intéresser directement ou indirectement à la création ou à l’exploitation de toutes sociétés ou affaires similaires ou connexes, existantes ou à créer, et ce, par tous moyens sans exception, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, souscription, achat d’actions ou participations, achat ou location de tout ou partie de l’actif social de toutes sociétés ou affaires auxquelles la société pourra s’intéresser directement ou indirectement, de fusion, d’alliance, de groupement d’intérêt économique, d’achat, de souscription de tous droits sociaux.

Elle pourra également prendre à bail, avec ou sans promesse de vente et acquérir par voie d’apport ou autrement, tout ou partie des biens mobiliers ou immobiliers, actifs ou passifs, dépendant des sociétés ou entreprises dont les activités seraient similaires à la sienne. Elle pourra faire ces opérations soit seule, soit en participation sous quelque forme que ce soit.

– Mention au RCS de Toulouse