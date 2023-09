VPM PATRIMOINE

Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros

Siège social : 24, Rue André Vasseur - RESIDENCE L’ATLANTA

31200 TOULOUSE

809 147 804 RCS TOULOUSE

Aux termes d’une décision en date du 14 septembre 2023, les associés ont décidé à l’unanimité d’étendre l’objet social aux activités de courtage en opérations de banque et services de paiement et de modifier en conséquence l’article 2 des statuts, et de nommer en qualité de cogérant Monsieur Philippe MILANI, demeurant 40, Rue Marcel Joyeux 31240 ST JEAN, pour une durée illimitée à compter du 14 septembre 2023.

Pour avis

La Gérance