Vente de logements sociaux vacants dans le respect de l’ordre de priorité conformément aux articles L443-11 et R443-12 du CCH ; PATRIMOINE SA Languedocienne informe que les logements suivants sont mis en vente :

– Au 47, chemin Pelleport 31500 Toulouse Apt n°80 -T3 – 4è sans asc - 63 m² env - chauff ind gaz - copro 115 lots+acc sans proc - classe énergie : E- GES et fact 2022 : E-1590€/an max - prov chges 1292€/an env -TFTOM 840€ /an - prix de vente : 135 000 euros

– Au 4, rue San Subra 31300 Toulouse Apt n°106 -T2 – 2è asc - 46 m² env - chauff ind élec - copro 14 lots- sans proc - classe énergie : C -GES et fact 2023 : A-720€/an -prov chges 1120€/an env -TFTOM 820€ /an : prix de vente : 250 000 euros

– Au 160, rue Edmond Rostand 31200 Toulouse Apt n°12 – T2 – 2è asc - 51 m² env - chauff ind élec - copro 27 lots+acc sans proc - classe énergie : D -GES et fact 2023 : A 910€/an -prov chges 880€/an env -TFTOM 760€/an - prix de vente : 120 000 euros

– Au 18, rue des arbustes 31500 Toulouse sous réserve de libération Apt n°1- T3 – RDC - 68m² env – chauff ind élec- copro 24 lots+acc- sans proc- classe énergie : D GES fact 2019 : C 1318€/an – prov chges :840€/an env- TFTOM : 1230€/an – prix de vente 160 000 euros

Visites et renseignements : 0684839977 ; les offres sont consultables sur le site www.sa-patrimoine.com. Les remises des offres d’achat se font par écrit avant le 22 juillet 2023 à l’adresse :

PATRIMOINE SA Languedocienne- Agence Commerciale -5, place de la Pergola CS 77711- 31077 TOULOUSE cedex4 ou par e-mail sur :

Contact.vente-hlm@sa-patrimoine.com.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr