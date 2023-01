Rectificatif à l’annonce légale parue dans le journal touleco.fr

du 7 novembre 2022, concernant la clôture de liquidation de

la société WICAP DEVATICS 2015.

Il faut lire : AGE du 15 octobre 2021 et non 15 octobre 2022.

Lire également : comptes de liquidation au 16/09/2021 et non 31/08/2022