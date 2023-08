WISEED

CONNECT.INVEST.COLLECT.

Société Anonyme

2, rue Jean Giono

31 130 BALMA

504 355 520 RCS

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

BILAN-ACTIF

Montants en €

BILAN-PASSIF

Montants en €

HORS BILAN

Montants en €

COMPTE DE RESULTAT

Montants en €

ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX

I - FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE

En date du 26/09/2022, la société Wiseed SA a acquis 6 000 actions complémentaires de la société Wiseed Immobilier, représentant 3,75% du capital social. Suite à cette opération, le taux de détention de Wiseed SA passe de 60,07% à 63,82%.

Wiseed SA a procédé au rachat de 41 321 AGA auprès d’anciens salariés. En parallèle, 50 000 AGA rachetées en 2021 ont été réattribuées, entraînant un malus de rachat de 55 k€ comptabilisé en exceptionnel au 31/12/2022.

II - PRINCIPES ET METHODES

a) PRESENTATION DES COMPTES

Les comptes annuels au 31 décembre 2022 sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement 99-03 du Comité de la réglementation Comptable (CRC) ainsi que la réglementation ANC 2014-07 et du plan comptable des établissements de crédit (PCEC).

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

• Continuité de l’exploitation,

• Indépendance des exercices

• Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.

b) PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES

Les principes et méthodes d’évaluation appliqués sont conformes au Code de commerce et à la réglementation comptable bancaire.

c) COMPTES DE BILAN

ACTIF

– Créances sur les établissements de crédit

Les comptes de ce poste enregistrent les soldes débiteurs des comptes courants bancaires.

– Opérations avec la clientèle

Wiseed ne réalise pas d’opérations avec la clientèle.

– Obligations et autres titres à revenu fixe

Les valeurs mobilières de placement sont des titres acquis en vue de réaliser un gain à brève échéance. Elles sont comptabilisées pour leur prix d’acquisition. Elles font, lorsque nécessaire, l’objet d’une dépréciation, calculée pour chaque ligne de titres de même nature, afin de ramener leur valeur au cours de bourse moyen du dernier mois ou à leur valeur probable de négociation pour les titres non cotés.

– Portefeuille titres

Titres de placement

Sont comptabilisés en titres de placement, les titres qui ne sont inscrits dans aucune des autres catégories existantes (activité de portefeuille, investissement, autres titres détenus à long terme et titres de participation et parts dans les entreprises liées) selon les dispositions du règlement CRC n°2005-01.

Titres de participations

Les titres de participation, parts dans les entreprises liées et autres titres détenus à long terme sont comptabilisés à leur prix d’acquisition.

Lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Autres immobilisations financières

Figurent essentiellement dans ce poste les dépôts et cautionnements versés lors de la signature des baux des locaux loués pour les magasins ainsi que les titres, autres que les participations, que l’entreprise a l’intention de conserver durablement.

– Immobilisations corporelles

Elles enregistrent les biens destinés à rester durablement dans l’établissement et sont comptabilisés pour leur valeur d’acquisition. Elles font l’objet d’amortissements annuels calculés en fonction de leur durée d’utilisation, soit précisément :

L : linéaire

– Immobilisations incorporelles

Ce poste comprend pour l’essentiel :

– les logiciels comptabilisés à leur coût d’acquisition ou à leur coût de production (y compris les frais d’acquisition),

– les fonds commerciaux acquis,

– ainsi que les frais de développement qui sont immobilisés s’ils satisfont aux conditions précises d’activation.

– les coûts de la plateforme collaborative WISEED incluant les dépenses de personnel travaillant à son développement. Ces dépenses sont incorporées par la méthode des coûts directs par le biais d’une production immobilisée constatée à la fin de l’exercice.

– Autres actifs

Ce poste regroupe principalement les créances clients liées à l’exploitation ainsi que les immobilisations financières.

Les créances sur la clientèle sont classées en créances douteuses lorsqu’elles présentent un risque probable ou certain de non-recouvrement total ou partiel.

Les règles de classification des créances sont conformes au règlement ANC 2014-07 (déclassement dès 90 jours de retard de règlement). Compte tenu du délai de règlement observé sur les opérations Dérivés, ce déclassement a été porté à 180 jours.

Ces créances sont classées sous quatre catégories :

– Créances clientes saines : Créances pour lesquelles l’antériorité est inférieure à six mois et sur lesquelles aucun risque de non-recouvrement n’a été identifié ;

– Créances restructurées : suite à un accord de remboursement avec le débiteur, peuvent également être à nouveau inscrites en encours sain dans une sous-catégorie spécifique jusqu’à leur échéance finale ;

– Créances douteuses : il s’agit des créances qui sont soit impayées depuis au moins six mois, soit qui, indépendamment de tout impayé, présentent un risque avéré de non-recouvrement.

– Créances douteuses compromises : il s’agit des créances douteuses pour lesquelles la société considère que la situation est irrémédiablement compromise et qu’aucun reclassement en encours sain n’est prévisible.

– Comptes de régularisation

Sous ce chapitre sont enregistrées les charges comptabilisées d’avance.

PASSIF

– Autres passifs

Ce poste regroupe principalement les cotisations sociales, les charges fiscales, les éléments variables des frais de personnel, certains comptes créditeurs divers et les dettes fournisseurs.

– Comptes de régularisation

Sous ce chapitre sont enregistrées les charges à payer.

– Provisions pour risques et charges

Les en-cours douteux et contentieux hors bilan font l’objet de provisions pour risques.

Les provisions pour charges de personnel y figurent également.

Les risques sociaux, commerciaux et fiscaux liés à l’activité et identifiés à la date d’arrêté des comptes font l’objet de provisions établies conformément au règlement CRC N°2000-06 sur les passifs.

Ceux-ci sont révisés à chaque arrêté des comptes.

– Capitaux propres hors FRBG

Sont regroupés dans cette rubrique le capital souscrit, les primes d’émission, les réserves, les provisions réglementées, le report à nouveau et le résultat de l’exercice.

Les subventions d’investissement reçues des collectivités publiques et organismes assimilés au titre des biens immobilisés sont portées au poste « Subventions d’investissement » (présenté au sein des capitaux propres) et reprises au compte de résultat proportionnellement à l’amortissement des biens concernés.

d) COMPTES HORS BILAN

– Engagements de financement

Néant au 31 décembre 2022.

– Engagements de garantie

Ce poste comprend un engagement de garantie reçu du Crédit Coopératif pour paiement de 3 mois de loyers hors taxes et hors charges dans les termes du contrat de bail des locaux situés à Balma, à concurrence de la somme de 23 325 €.

– Engagements sur titres

Néant au 31 décembre 2022.

– Autres engagements

Néant au 31 décembre 2022.

e) COMPTE DE RESULTAT

– Intérêts et produits assimilés

Ce poste comprend les intérêts et charges assimilées, y compris les commissions ayant le caractère d’intérêts, calculées en fonction de la durée et du montant de la dette ou de l’engagement reçu.

Figurent notamment à ce poste :

• Les intérêts sur obligations et autres titres à revenu fixe

• Les autres intérêts et produits assimilés

– Intérêts et charges assimilées

Ce poste comprend les intérêts et charges assimilées, y compris les commissions ayant le caractère d’intérêts, calculées en fonction de la durée et du montant de la dette ou de l’engagement reçu.

– Commissions nettes

Ce poste recouvre l’ensemble des produits et charges rétribuant les services fournis à des tiers.

Figurent notamment à ce poste, les commissions perçues en qualité d’intermédiaire pour des opérations de placement, les commissions qualifiées de conseil et les commissions administratives de référencement.

– Charges générales d’exploitation

Les charges sont constituées des frais de personnel, impôts et taxes, et services extérieurs.

– Montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l’exercice

Conformément à l’article R123-198 du code de commerce, le montant total des honoraires aux commissaires aux comptes s’élève à 30 572 euros.

– Coût du risque

Ce poste reprend les dotations aux provisions et pertes sur créances irrécupérables, ainsi que les reprises et récupérations sur créances amorties.

III - INFORMATIONS SUR LES POSTES DU BILAN, DU HORS BILAN ET DU COMPTE DE

RESULTAT

– Informations sur les postes du bilan et du hors bilan (notes 1 à 18)

IV - AUTRES INFORMATIONS

– Configuration du capital

Le capital de Wiseed s’élève à 1 106 490 euros et se trouve composé de 10 058 999 actions d’une valeur unitaire de 11 centimes d’euros.

– Transactions avec les parties liées

Toutes les transactions avec les parties liées ont été conclues à des conditions normales de marché. Les conditions peuvent être considérées comme normales lorsqu’elles sont habituellement pratiquées par l’établissement dans les rapports avec les tiers de sorte que le bénéficiaire de la convention n’en retire pas un avantage par rapport aux conditions faites à un tiers quelconque de la société, compte tenu des conditions d’usage dans les sociétés du même secteur.

Conformément aux règlements ANC n° 2010-4 du 7 octobre 2010, il n’y a pas d’opérations au titre des parties liées qui soient d’une part conclues à des conditions anormales de marché ou d’autre part en dehors de toutes opérations avec les entreprises liées mentionnées dans les annexes détaillées par poste.

TABLEAU DES OPERATIONS REALISEES AVEC LES ENTREPRISES LIEES



– Effectifs

L’effectif moyen au 31 décembre 2022 s’élève à 24 collaborateurs.

V EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun événement postérieur à la clôture n’est à signaler au 31/12/2022.