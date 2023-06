AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :

– Dénomination sociale : WRAP CUSTOM

– Forme sociale : Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle

– Siège social : 13 Avenue de Gascogne

31470 FONTENILLES

– Objet social : la société a pour objet, en France et à l’étranger : le conseil, la création, le design, la réalisation et la pose de tous supports de communication, revêtements, films adhésifs et stickers sur tous types de véhicules automobiles, auprès d’une clientèle de professionnels et de particuliers ; la commercialisation de produits et services liés à ses activités.

– Durée de la Société : 99 ans à compter de la date d’immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés

– Capital social : 3.000 Euros, constitué exclusivement d’un apport en numéraire de l’associé unique

Présidence : Monsieur Jérémy ROBIN demeurant 1 rue Honoré de Balzac – 31700 BLAGNAC, nommé pour une durée indéterminée.

Immatriculation au RCS de TOULOUSE