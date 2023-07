X-PRESSURE

Aux termes d’une décision unanime des associés en date du 14 juin 2023 et d’une décision du Président en date du 26 juin 2023, il résulte que le capital a été augmenté de 13 333,32 Euros pour être porté de 20 000 Euros à 33 333,32 Euros par émission d’actions de préférence avec suppression du droit préférentiel de souscription, et ce, avec effet au 26 juin 2023. Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en conséquence.

Aux termes d’une décision en date du 1er juillet 2023, le Président de la société a décidé de transférer le siège social du Service de Neurochirurgie - Place du docteur Baylac - Hôpital Pierre Paul Riquet - TSA 40031 - 31059 Toulouse Cedex 9 au 31, Allée Jules-Guesde - 31400 TOULOUSE, à compter du 1er juillet 2023, et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis - Le Président