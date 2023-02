Il a été constitué une société par acte sous seing privé, en date du 21 février 2023, à LABEGE.

Dénomination : YOUNIVR

Forme : Société par actions simplifiée.

Siège social : 815, la Pyrénéenne 31670 LABEGE

Objet : La création, la modification, le développement de tout type de logiciels informatiques en ligne ou non ; Le conseil et la formation sur la création, la modification, le développement de tout type logiciels informatiques en ligne ou non ; La création, la modification, le développement de solutions et logiciels de réalité virtuelle et réalité augmentée ; La création, la modification, le développement de plateformes ; Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à : La création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l’une ou l’autre des activités spécifiées ci-dessus, La prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant ces activités, La participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, mobilières ou immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe, ; Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

Durée de la société : 99 années.

Capital social fixe : 1.000 euros

Cession d’actions et agrément : Les cessions ou transmissions d’actions entre associés ou entre groupe d’associés sont libres. Les actions ne peuvent être cédées à des tiers qu’avec l’agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote.

Admission aux assemblées générales et exercice du droit de vote : Dans les conditions statutaires et légales.

Président : Monsieur Alexis MURAT, 2, rue Mirabeau 83440 MONTAUROUX

Directeur Général : Monsieur Léo BOUYSSOU, 17, rue Antoine Idrac 31000 TOULOUSE

Directeur Général : Monsieur Stéphane SUBRA, 20, rue Neuve 31000 TOULOUSE

La société sera immatriculée au RCS de TOULOUSE.

Pour avis.