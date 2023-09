ZATO-LMP

Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.622,45 €

Siège social : Route de Frouzins Domaine de Paule

31120 ROQUES

RCS TOULOUSE 429 973 886

Aux termes de l’assemblée générale du 22 juin 2023, il a été décidé, à compter du 22 juin 2023 de modifier l’objet social.

Ancien objet social :

La société a pour objet en France et à l’étranger : la location en meublé à titre professionnel avec services para-hôteliers ou hôteliers.

Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement ;

La participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d’intérêt économique ou de location gérance.

Nouvel objet social :

La société a pour objet en France et à l’étranger : l’acquisition, la propriété, la vente, et la gestion, nue ou en location en meublé ; à titre professionnel avec services para-hôteliers, ou hôteliers, ainsi que la mise à disposition à titre gratuit ou onéreux de ses immeubles à un ou plusieurs associé(s).

Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement ;

La participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d’intérêt économique ou de location gérance.

L’article Article 2 des statuts a été modifié en conséquence.

Modification au RCS de TOULOUSE