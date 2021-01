Pierre Cambefort, Directeur Général : « Un soutien universel face à une situation inédite ! »

Dans le contexte actuel, nous jouons pleinement notre rôle de banque de proximité. Nos 158 agences ont été, et restent toujours ouvertes, y compris pendant les périodes de confinement. Au quotidien, les 2000 salariés du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées font preuve d’un engagement et d’une adaptation remarquables pour répondre aux besoins de nos clients. Ainsi, notons que 400 millions d’euros de prêts garantis par l’Etat ont été accordés à de nombreux commerçants, artisans et entreprises répartis sur les départements de l’Aveyron, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne. En parallèle, nous avons déployé un dispositif inédit de soutien mutualiste en matière d’assurance et renforcé le Point Passerelle en faveur de la clientèle fragilisée par les accidents de la vie. Plus récemment, l’effort collectif s’est porté sur la digitalisation afin d’aider nos clients commerçants, artisans et agriculteurs à poursuivre leur activité en mode « click dans collect ». Notre équipe régionale d’experts « flux » déploie dans une belle synergie avec les conseillers en agences, tout un panel de solutions pour être, par exemple, bien visible sur Internet ou encore sécuriser les paiements et encaissements, qu’ils soient à distance ou mobiles. Concernant le soutien apporté à la jeune génération, nous avons, par exemple, fortement augmenté depuis septembre le nombre de contrats en alternance répartis sur toute la caisse régionale. C’est donc un soutien que l’on peut qualifier d’universel que nous apportons aujourd’hui et apporterons demain pour notre territoire et son avenir…

Jean-Jacques Calcat, Président : « Nous avons à cœur d’accompagner tous les publics touchés par la crise. »

Lors du premier confinement, notre action s’est tournée vers l’urgence en octroyant une aide de 200 000 € visant à équiper en matériel les groupements hospitaliers de l’Aveyron, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne. Elle a été suivie d’une mobilisation inédite envers les EHPAD du territoire, via des projets menés par les caisses locales à hauteur de 703 000 € avec le soutien de la Fondation Nationale du Crédit Agricole Solidarité et Développement. Aujourd’hui, nous, présidents et administrateurs, avons à cœur d’accompagner tous les publics touchés par la crise et plus particulièrement les commerçants, premiers employeurs des générations futures, premiers maillons économiques de la vie locale, et derniers « lien social » de nos territoires ruraux. C’est ainsi que s’inscrivent au sein de « l’Opération Commerces » toujours d’actualité, des projets menés par des associations de commerçants, ou encore culturelles, éducatives... En parallèle et à destination de la jeunesse, a été anticipée en juin 2020, la création d’un fonds de soutien doté de 500 000 €, baptisé Fond’Actions Jeunes. Car, accompagner, c’est avant tout s’adapter à l’autre, à ses besoins du moment, mais c’est surtout l’aider à se projeter et à ne pas renoncer à ses rêves. Et au Crédit Agricole, c’est comme cela que nous l’entendons !

Bernard Houlès, vice-président, Tarn : Le champ des possibles s’étend grâce aux caisses locales !

Dans le contexte actuel, accompagner des initiatives en vue de maintenir un territoire vivant et dynamique, est pour nous une évidence. Fortement mobilisées pour le maintien de l’activité des commerçants, artisans et producteurs, nos caisses locales ont ainsi contribué, via leurs fonds de développement, aux 65 projets portant sur des actions de communication, de formation au numérique, d’animation commerçante, ou encore en matière d’équipement collectif. A titre d’exemple, les 2000 € accordés à la dynamique association Commerces de Centre Tarn pour participer prochainement au développement du « click and collect » auprès des commerçants, artisans et producteurs locaux. Bravo à eux !