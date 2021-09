Commerce. La marque Aroma-Zone ouvre à Toulouse sa huitième boutique

Depuis la fermeture de Castéla en 2013, les anciens locaux de la librairie toulousaine idéalement situés place du Capitole suscitent les appétits. Après Desigual et Nespresso, c’est Aroma-Zone qui vient d’y ouvrir une huitième boutique. La marque, créée en 1999 et basée à Cabrières-d’Avignon dans le Vaucluse, est devenue en vingt ans leader en France de la vente en ligne d’huiles essentielles et de produits cosmétiques à base d’actifs naturels à faire soi-même. Un poids lourd sur un marché en pleine explosion, qui enregistre quelque 3 millions de visiteurs sur son site chaque mois, totalise 6000 commandes par jour et affiche une croissance de 15 à 20% par an qui, en 2020, lui a permis d’atteindre les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires.

En parallèle, l’entreprise du Luberon se développe depuis 2014 à travers ses boutiques physiques. Après Paris, où elle compte deux implantations, Lyon, Lille, Metz, Strasbourg et Aix-en-Provence, Aroma-Zone a donc choisi Toulouse comme nouvelle vitrine. Ce point de vente de 230m2, le plus petit de son réseau, dans lequel l’entreprise a investi « plusieurs centaines de milliers d’euros » rassemble tous ses univers de produits. Sur deux étages, il concentre ses 1700 références – 200 pour les seules huiles essentielles – , « un bar à vrac » pour les huiles et les savons ainsi qu’un espace atelier dédié à la cosmétique maison.

Circuits courts à l’échelle mondiale

Un concept que la marque a popularisé avec la volonté de « rendre accessible au plus grand nombre toutes les richesses de la nature ». La marque a mis en place un approvisionnement en direct, sans intermédiaire, auprès de 350 producteurs dans le monde qui assurent en général la première transformation des matières premières naturelles. Aroma-Zone les revend « pures » dans le cas des huiles essentielles, des hydrolats ou encore des poudres de plantes. Pour une centaine de références (baumes, vernis, bases neutres pour cosmétiques), elle a développé son propre laboratoire et site de fabrication en Provence ou fait appel à des sous-traitants locaux.

De petite entreprise familiale, pionnière dans son domaine, la société créée par Pierre Vausselin et ses deux filles est devenue un groupe de 235 personnes qui s’achète cher. En juillet dernier, le fonds d’investissements Eurazeo et ses partenaires ont en effet finalisé le rachat d’une partie d’Aroma-Zone pour 414 millions d’euros (dont 235 millions d’euros pour la quote-part Eurazeo), devenant ainsi actionnaires majoritaires de la société.

« Rester leaders »

« Aroma-Zone est un projet familial, que nous avons porté seuls pendant vingt ans. Nous avons fait le choix d’ouvrir l’actionnariat pour nous donner les moyens de rester pionniers, leaders et de nous développer à l’étranger où nous sommes très sollicités. Eurazeo partage nos valeurs en matière de respect, de croissance et d’inclusivité et va nous permettre de grandir vite à l’international », explique Valérie Vausselin. La marque devrait d’ailleurs annoncer rapidement le nom de sa nouvelle implantation après Toulouse. La première hors des frontières de l’Hexagone.

Johanna Decorse

Sur la photo : La huitième boutique d’Aroma-Zone a ouvert ses portes ce vendredi 17 septembre à Toulouse, place du Capitole. Crédit : ©Baldensperger.