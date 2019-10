Vendredi 4 octobre aura lieu une matinée-débat sur « La liberté des semences paysannes pour se nourrir demain » dans la salle de l’assemblée de l’Hôtel du département de Haute-Garonne. Le débat sera animé par Marc-André Selosse, professeur du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris, et Hannes Martin Lorenzen, conseiller principal auprès de la commission de l’agriculture et du développement rural du Parlement Européen et responsable des négociations sur la loi 2021 sur l’agriculture biologique avec la Commission européenne et le Conseil.

Au programme, des échanges autour des sujets d’actualité comme l’effondrement de la biodiversité cultivée (plus de 90% des variétés agricoles ont disparu des champs des agriculteurs), les changements climatiques rapides, ou encore la législation européenne de production et de distribution en vigueur. « [celle-ci] interdit aux agriculteurs la production et l’échange de leurs semences. Les grands semenciers internationaux, dont certains possèdent 50% de la disponibilité végétale mondiale, sont les opérateurs dominants dans le commerce des semences », expliquent les organisateurs de ce débat.



Le vendredi 4 octobre à 9h au Conseil départemental de Haute-Garonne à Toulouse. Plus d’infos et inscriptions sur le site des organisateurs