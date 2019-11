Insolite : Tisséo remporte une récompense à Miami

Le projet « Extension de la ligne A des stations de métro de Toulouse » a été récompensé lors d’une compétition internationale à Miami, le ITA Tunneling Awards. Cet événement vise à récompenser les innovations et les projets exceptionnels dans le domaine des tunnels et de l’utilisation des espaces souterrains. C’est le seul projet français primé.

Selon l’organisation de l’événement, la particularité de ce projet réside dans la construction de trois extensions de stations de métro, ce qui a nécessité la suppression du revêtement du tunnel, tout en maintenant le métro en opération. L’une des complexités de l’opération était la nécessité absolue de limiter les inconvénients pour les passagers, tout en garantissant les exigences d’accessibilité et de sécurité d’un métro fonctionnant automatiquement.

"Un support recouvert de plaques d’acier a été placé autour du tunnel au cours de l’été 2017 et retiré à l’été 2018. Cette coque de tunnel a isolé le site de construction du métro en opération. Cela a rendu possible la construction des parois moulées, l’excavation des deux côtés du tunnel et la découpe du revêtement dans le prolongement. À aucun moment les 220.000 les passagers de la ligne A sont conscients de voyager au cœur d’un chantier de construction souterrain", explique Tisseo dans un communiqué.