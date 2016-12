Toulouse. Les ambitions d’Aéro XV, entreprise à la croisée de l’aéronautique et du handicap

Peu de bruit dans l’usine de production de 450 m². Les machines ne tournent pas encore à plein régime. Il faut dire que la jeune entreprise Aéro XV, née en avril 2016, vient d’inaugurer ses locaux rénovés à Colomiers, aux portes de son principal client Airbus. L’entreprise adaptée, qui s’engage à employer au minimum 80% de personnes en situation de handicap et éloignées de l’emploi, démarre à peine son activité.

Avec une équipe d’une dizaine de personnes pour l’heure, le sous-traitant aéronautique assure déjà le nettoyage de tapis de protection des A350, A380 et A330 pour une durée de quatre ans, le montage des petits sous-ensembles d’outillage (un contrat de 5000 pièces a été signé) ainsi que l’ajustage et la finition de pièces en métaux durs. Une nouvelle activité serait même en négociation et concernerait l’affûtage d’outils coupants.

Une vingtaine d’entreprises au capital

Avec plus de cinq clients dans son portefeuille, dont l’avionneur européen, Mecahers, STTS et M Technologie, Aéro XV espère embaucher dix personnes supplémentaires en 2017 et en 2018. « C’est notre principal objectif. Nous voulons réinsérer les gens par le travail », affirme Daniel Innocente, président-fondateur, qui table sur 500.000 euros de chiffre d’affaires cette année, puis 1 million en 2017.

Les perspectives semblent déjà optimistes mais la montée en puissance de l’entreprise adaptée est liée à l’obtention « obligatoire » de deux normes : EN 9100 ( propre à l’aéronautique, elle certifie la qualité aux niveaux de la conception, du développement, de la production, de l’installation et des services) et Iso 9001 (norme de qualité au service de la performance et de la satisfaction clients). « Elles attestent de l’organisation globale de la société. Si je veux grossir, il me les faut, car les donneurs d’ordre l’exigent ». Aéro XV s’attèle donc à la rédaction d’un manuel qualité avant un audit prévu d’ici un an.

Celui qui a effectué sa carrière professionnelle chez Airbus puis chez Stelia (ex-Aerolia) comme directeur des achats d’aérostructures est aussi vice-président d’Apeihsat (association des parents d’enfants inadaptés et handicapés de la société Airbus Toulouse). C’est à ce titre qu’il s’est lancé dans l’aventure, validée par le conseil d’administration de l’association. Majoritaire au capital, cette dernière a effectué un tour de table auprès de vingt entreprises du secteur, dont certaines sont devenus clientes d’Aéro XV.

Audrey Sommazi

Sur la photo, Daniel Innocente, président d’Aéro XV, dans les locaux de l’entreprise située dans le parc aéronautique à Colomiers. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.