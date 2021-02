Mobilisation à Toulouse des agriculteurs pour le respect de la loi Egalim

Des agriculteurs ont manifesté, ce mercredi 3 février matin, devant le Leclerc de Roques-sur-Garonne pour le respect de la loi Egalim. Celle-ci informe notamment les consommateurs sur la provenance et la qualité des produits agricoles. Selon Jean François Lamassé, président de la Fédération départementale d’exploitants agricoles de la Haute-Garonne (FDSEA 31), « certains produits étiquetés made in France ne sont en réalité que transformés en France. C’est de la concurrence déloyale (...) certains ne respectent pas comme nous les normes environnementales », poursuit-il.

Alors que le chiffre d’affaires des enseignes de la grande distribution a augmenté de 1,8% en 2020, les agriculteurs demandent également « une plus juste répartition des bénéfices ». Ils trouvent par ailleurs « indécents les demandes de déflation » de la part de la grande distribution et n’acceptent pas d’être rémunérés « à des prix dérisoires largement en dessous des couts de production ». Les manifestants ont pu dialoguer avec des employés du Leclerc, « qui se sont montrés sensible à notre discours et vont faire remonter en interne nos revendications », affirme Jean-François Lamassé. Des mobilisations semblables sont prévues devant d’autres magasins de la grande distribution sur le territoire.

Rémy Gabalda avec M.H

Crédits : Rémy Gabalda