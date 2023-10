Aéronautique. ATR espère livrer une quarantaine d’avions fin 2023

Le covid 19 est-il un lointain souvenir pour ATR, l’avionneur toulousain spécialisé dans les turbopropulseurs [1] ? « On dépassera notre objectif à la fin de l’année », assure Nathalie Tarnaud Laude, la présidente de cette filiale que se partagent à parts égales Airbus et l’Italien Léonardo, qui mise sur la livraison de quarante avions et plus à la fin de l’année. « On y sera », affirme-t-elle. Ce chiffre est bien supérieur par rapport à 2022​​ puisque le constructeur avait livré vingt-cinq avions neuf​s. Néanmoins, il ​est très loin des niveaux atteints​ en 2015 notamment, avec la livraison de quatre-vingt-huit appareils,​ ou encore en 2019 avec soixante-huit aéronefs livrés. Cependant, Nathalie Tarnaud Laude est rassurée par les vingt-deux commandes fermes déjà enregistrées, contre vingt-six en 2022.

Mais, encore faut-il que la sous-traitance, fragilisée par de multiples facteurs (manque de disponibilité de certains matériaux, envolée des prix des matières premières et des coûts de l’énergie), suive la hausse des cadences de productio​n. « La chaîne rencontre toujours des difficultés », ​prévient la présidente nommée il y a tout juste un an pour une durée de quatre ans, qui assure ​avoir déployé des moyens. « On s’est entendus sur des prix raisonnables », promet-elle. « On lui donne aussi de la visibilité en lui passant des commandes entre douze et dix-huit mois avant la livraison. Ce qui lui permet d’anticiper des commandes de matériaux et de composants. »

Le lancement d’Evo retardé de deux ans

Dans ce contexte, quid du lancement de l’ATR Evo, cet avion à hélices de 40 à 70 places, équipé de nouveaux moteurs ​et d’une hybridation électrique ?​ En mai 2022, ToulÉco annonçait le développement de celle nouvelle famille d’avions régionaux ​plus économe en kérosène au lancement du programme prévu en 2023.

« Nous sommes encore au stade de l’étude. Nous avons demandé aux motoristes de proposer des solutions. Il faut ensuite prouver la maturité de ces technologies »​, prévient la présidente d’ATR, qui fixe un nouveau calendrier : fin 2024, les actionnaires d’ATR seront en capacité de donner des premiers éléments de réponse. En 2025, ils prendront une décision pour sa commercialisation attendue​ en 2030.​ Pas avant.

Audrey Sommazi

Sur la photo Archives : Des ouvriers de l’usine ATR de Francazal équipent un avion. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.