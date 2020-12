Occitanie. Les grands groupes invités à innover différemment à La Cité

Bien que fermée au public en cette période, La Cité n’est pas à l’arrêt. « Le campus At Home est ouvert », assure Eunate Mayor, manager partenariats et innovation d’At Home. « Certaines start-up viennent de temps en temps, des partenaires comme La Compagnie Fiduciaire, Microsoft ou Spring Lab occupent l’un des sept corners disponibles. Et l’animation de la communauté, qui rassemble plus de 400 personnes, se poursuit en digital. » Une volonté de maintenir le lien entre les différents acteurs de ce lieu, à différents niveaux.

Le programme d’innovation collaborative et durable Coimpacts vient ainsi d’être lancé au mois d’octobre, en format digital, avec EDF et les laboratoires Pierre Fabre. « Cela se déroule en plusieurs phases, sur une année complète », indique Eunate Mayor. « L’idée est de faire travailler ensemble des équipes multidisciplinaires de chaque entreprise afin de déterminer des problématiques ou des objectifs communs, comme la sobriété numérique ou la gestion des déchets par exemple. Et de s’appuyer, ensuite, sur la cross-fertilisation pour faire émerger un projet, en mode entrepreneurial, en profitant des ressources de l‘écosystème At Home. » L’objectif final va plus loin, puisqu’il s’agit de partager les solutions trouvées en open source.

Cette phase d’idéation a débuté pour les équipes des groupes Pierre Fabre et EDF, accompagnées par Spring Lab, l’agence de conseil en innovation et transformation, partenaire de At Home. Laura Sautereau, co-associée en charge de l’open innovation, gère ce programme à La Cité. « Il y a une vraie complémentarité avec At Home. Nous apportons notre connaissance des grandes entreprises et nos compétences en intrapreneuriat. At Home transmet l’état d’esprit entrepreneur », se félicite-t-elle.

Des échanges gagnant-gagnant

Pour Muriel Biasiato, cheffe de projet innovation et numérique au sein d’EDF Occitanie, la participation à ce programme est « parfaitement cohérente avec les démarches d’innovation du groupe, illustrées par la démarche EDF Pulse au niveau national ». Une initiative sur laquelle les équipes s’appuient déjà pour développer l’open innovation dans les territoires. « Collaborer avec les écosystèmes est au cœur de notre ADN », poursuit-elle.

Ravie de travailler avec Pierre Fabre pour expérimenter des approches différentes, Muriel Biasiato voit de nombreux atouts dans le programme Coimpacts. « Nous allons impliquer des collaborateurs issus de différents métiers, que ce soit les services support, la production, etc. », explique-t-elle. « Et, surtout, en côtoyant des équipes d’autres entreprises autour de méthodes nouvelles, nos salariés montent en compétence, ce qui infuse dans le groupe. Il est aussi intéressant de pouvoir déployer ces solutions au-delà de nos entreprises respectives. »

Pour les entreprises moins habituées à ces démarches, Spring Lab propose depuis début décembre des masterclass digitales pour former, sur une semaine, des collaborateurs aux outils et méthodes d’innovation collaborative. Avec At Home, des webinars, innovathons, ateliers et séminaires seront également organisés très rapidement.

Paul Périé

Sur la photo : La palmeraie installée au sein de La Cité. Crédit : At Home.